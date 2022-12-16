Майк Салливан рассказал о травме Малкина после матча «Питтсбурга» с «Флоридой»
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан высказался о состоянии травмированного российского нападающего Евгения Малкина после матча с «Флоридой» (4:2).
«Забавный способ забить, но гол есть гол. Предварительный прогноз по травме Малкина положительный. Это хороший знак», — цитирует Салливана журналист Джейсон Макки.
Во время матча после броска Сидни Кросби шайба попала в Малкина, а потом отскочила в ворота хозяев. После этого удара россиянин с трудом доехал до бортика.
Малкин отметился голом и голевой передачей. Его признали второй звездой встречи.
Положение команд
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Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|30
|21
|9
|44
|2
|Каролина
|29
|17
|12
|40
|3
|Питтсбург
|30
|18
|12
|40
|4
|Рейнджерс
|31
|16
|15
|37
|5
|Айлендерс
|30
|17
|13
|35
|6
|Вашингтон
|32
|15
|17
|34
|7
|Филадельфия
|31
|10
|21
|27
|8
|Коламбус
|29
|10
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|29
|23
|6
|48
|2
|Торонто
|31
|19
|12
|44
|3
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|19
|10
|39
|4
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|31
|14
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|32
|6
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|30
|14
|16
|30
|7
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|30
|14
|16
|30
|8
|Оттава
|29
|13
|16
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|31
|18
|13
|41
|2
|Виннипег
|29
|19
|10
|39
|3
|Миннесота
|29
|16
|13
|34
|4
|Колорадо
|28
|15
|13
|32
|5
|Сент-Луис
|30
|14
|16
|29
|6
|Нэшвилл
|28
|12
|16
|28
|7
|Аризона
|27
|9
|18
|22
|8
|Чикаго
|28
|7
|21
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|32
|22
|10
|45
|2
|Лос-Анджелес
|33
|16
|17
|37
|3
|Сиэтл
|29
|16
|13
|35
|4
|Эдмонтон
|31
|17
|14
|35
|5
|Калгари
|30
|13
|17
|32
|6
|Ванкувер
|29
|13
|16
|29
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|31
|8
|23
|19
Результаты / календарь
6.12
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18.12
19.12
20.12
21.12
|16.12
|03:00
|
Бостон – Лос-Анджелес
|2 : 3 Б
|16.12
|03:00
|
Вашингтон – Даллас
|1 : 2
|16.12
|03:00
|
Каролина – Сиэтл
|3 : 2
|16.12
|03:00
|
Монреаль – Анахайм
|2 : 5
|16.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|1 : 2
|16.12
|03:00
|
Рейнджерс – Торонто
|3 : 1
|16.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|4 : 1
|16.12
|03:00
|
Флорида – Питтсбург
|2 : 4
|16.12
|04:00
|
Виннипег – Нэшвилл
|2 : 1 ОТ
|16.12
|04:30
|
Чикаго – Вегас
|1 : 4
|16.12
|05:00
|
Колорадо – Баффало
|2 : 4
|16.12
|05:00
|
Эдмонтон – Сент-Луис
|3 : 4 Б
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|31
|60
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|31
|52
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|30
|46
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|31
|27
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|30
|24
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|31
|23
|И
|КН
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|11
|1.70
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|21
|1.83
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|13
|2.01
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