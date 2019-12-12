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Ничушкин набрал 7 очков за 9 матчей

09:08
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«Колорадо» в домашнем матче регулярного сезона НХЛ победил «Филадельфию» — 3:1. Нападающий «лавин» Валерий Ничушкин сделал результативную передачу. В последних 9 встречах он набрал 7 (5+2) очков. В 27 играх на его счету 9 (5+4) баллов при показателе полезности «+9».

Также в матче с «Филадельфией» на счету Валерия «+1» и бросок в створ за 12.08 на льду.

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