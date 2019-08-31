НХЛ решила не разрывать соглашение с профсоюзом игроков

НХЛ не будет досрочно разрывать коллективное трудовое соглашение с профсоюзом игроков (NHLPA) в следующем году, информирует официальный сайт лиги. Лига выступает за то, чтобы нынешний договор действовал весь срок — до 15 сентября 2022 года. Как отмечается, прекращение нынешнего сотрудничество может иметь губительные последствия.

Отметим, что как НХЛ, так и профсоюз имеют право досрочно расторгнуть соглашение и инициировать новые переговоры. Профсоюз может еще воспользоваться своим правом до 15 сентября.

Если это произойдет, то начнутся новые переговоры, а нынешнее соглашение будет расторгнуто досрочно 15 сентября 2020 года.