Шайба Подколзина помогла «Ванкуверу» обыграть «Вегас», у Дадонова результативная передача

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Вегас» со счетом 5:4.

В составе «Кэнакс» Василий Подколзин забросил вторую шайбу команды, у «Голден Найтс» Евгений Дадонов оформил результативную передачу.

После этого матча «Ванкувер» с 82 очками занимает десятое место в Западной конференции, «Вегас» с 85 очками — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Вегас» — 5:4 ОТ (1:1, 3:1, 0:2, 1:0)

Голы: Хорват — 31 (бол., Чейссон, Миллер), 1:04 — 1:0. Мартинес — 1 (Янмарк, Колесар), 16:59 — 1:1. Подколзин — 11 (бол., Петтерссон, Хьюз), 21:27 — 2:1. Петтерссон — 26 (Гарлэнд), 23:16 — 3:1. Амадио — 9 (Маршессо, Карлссон), 24:26 — 3:2. Ричардсон — 4 (Петтерссон), 33:03 — 4:2. Теодор — 12 (Дадонов, Мартинес), 45:27 — 4:3. Теодор — 13 (Пьетранджело, Айкел), 59:18 — 4:4. Хьюз — 6 (Гарлэнд, Хорват), 60:51 — 5:4.

Вратари: Демко — Ленер.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 27 (6+14+5+2) — 45 (13+15+17+0).

Наши: Подколзин (15.28/3/0) — Дадонов (17.13/1/+1).

13 апреля. Ванкувер. Rogers Arena.