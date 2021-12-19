Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Драйзайтль и Макдэвид обогнали Овечкина на 2 очка

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин опустился на третье место в таблице лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22.

Сегодня, 19 декабря форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль сделал три результативных передачи в матче регулярного чемпионата против «Сиэтла» (5:3). Одноклубник Драйзайтля, Коннор Макдэвид забил гол и отдал голевую передачу. Теперь у обоих хоккеистов по 49 очков — на 2 больше, чем у Овечкина.

Драйзайтль занимает первое место благодаря большему количеству голов (у Драйзайтля — 23, у Макдэвида — 17).

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 49 очков (23+26)

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 49 очков (17+32)

3. Александр Овечкин («Вашингтон») — 47 очков (22+25)

4. Назем Кадри («Колорадо») — 38 очков (11+27)

5. Стивен Стэмкос («Тампа») — 34 очка (13+21)