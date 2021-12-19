Проворов первым из россиян в истории НХЛ провел 400 матчей подряд с начала карьеры за один клуб

Матч регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:3 ОТ) стал для защитника «Филадельфии» Ивана Проворова 400-м в составе команды.

24-летний россиянин стал 8-м хоккеистом в истории НХЛ и первым россиянином, которому удалось провести 400 матчей подряд с начала карьеры без пропусков в составе одной команды. Помимо Проворова, этого также достигли Билли Харрис («Айлендерс», 576 матчей), Дуг Джарвис («Монреаль», 560), Энди Хебентон («Рейнджерс», 560), Мюррей Мердок («Рейнджерс», 508), Дон Левер («Ванкувер», 437), Бобби Карпентер («Вашингтон», 422) и Дэйв Типпет («Хартфорд», 419).

«Филадельфия» выбрала Проворова под 7-м номером драфта НХЛ-2015. Россиянин дебютировал за команду в 2016 году, сезон-2021/22 является для защитника шестым в лиге.