«Миннесота» в гостях победила «Анахайм», Капризов очков не набрал

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победила «Анахайм» со счетом 3:1.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов провел на льду 14 минут 39 секунд. Он нанес два броска, но не смог набрать очков, а его показатель полезности составил «0».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Миннесота» — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Хартман — 2, 7:27 — 0:1. Фиала — 4 (Цуккарелло), 8:05 — 0:2. Стил — 2 (Хейнен), 32:00 — 1:2. Фолиньо — 2 (бол., Паризе, Бонино), 56:15 — 1:3.

Вратари: Гибсон (58:52) — Кяхкенен.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 17 (3+6+8) — 27 (9+7+11).

Наши: — - Капризов (14.39/2/0).

19 февраля. Анахайм. Honda Center.