Мэттьюс стал первой звездой дня в НХЛ
11:50
Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс стал первой звездой дня в НХЛ, сообщает сайт лиги 19 февраля.
Канадский форвард набрал четыре (2+2) очка в победном матче против «Оттавы» (7:3).
Второй звездой дня признали вратаря «Коламбуса» Элвиса Мерзликинса, совершившего 32 сейва в игре с «Нэшвиллом» (3:0).
Третье место в номинации занял нападающий «Нью-Джерси» Кайл Палмиери, который забросил две шайбы в ворота «Бостона» (3:2).
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