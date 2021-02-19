Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс стал первой звездой дня в НХЛ, сообщает сайт лиги 19 февраля.

Канадский форвард набрал четыре (2+2) очка в победном матче против «Оттавы» (7:3).

Второй звездой дня признали вратаря «Коламбуса» Элвиса Мерзликинса, совершившего 32 сейва в игре с «Нэшвиллом» (3:0).

Третье место в номинации занял нападающий «Нью-Джерси» Кайл Палмиери, который забросил две шайбы в ворота «Бостона» (3:2).