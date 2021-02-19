НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Мэттьюс стал первой звездой дня в НХЛ

11:50
Теги:

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс стал первой звездой дня в НХЛ, сообщает сайт лиги 19 февраля.

Канадский форвард набрал четыре (2+2) очка в победном матче против «Оттавы» (7:3).

Второй звездой дня признали вратаря «Коламбуса» Элвиса Мерзликинса, совершившего 32 сейва в игре с «Нэшвиллом» (3:0).

Третье место в номинации занял нападающий «Нью-Джерси» Кайл Палмиери, который забросил две шайбы в ворота «Бостона» (3:2).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир