«Ванкувер» переиграл «Сан-Хосе»
«Ванкувер» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Кэнакс» одержали третью победу подряд.
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«Ванкувер» — «Сан-Хосе» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Голы: Дикинсон — 4, 2:03 — 1:0. Хертл — 28 (бол., Майер, Карлссон), 7:33 — 1:1. Гарлэнд — 15 (Чейссон), 24:49 — 2:1. Бонино — 11 (Бернс, Грегор), 38:37 — 2:2. Чейссон — 10 (Хорват, Майерс), 42:07 — 3:2. Шенн — 4 (п.в.), 59:59 — 4:2.
Вратари: Демко — Кяхкенен (57:49 — 59:59).
Штраф: 15 — 19.
Броски: 39 (15+14+10) — 36 (15+13+8).
Наши: Подколзин (16.44/3/+1) — Барабанов (15.26/1/0).
10 апреля. Ванкувер. Rogers Arena. 18607 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|72
|46
|26
|100
|2
|Рейнджерс
|73
|47
|26
|100
|3
|Питтсбург
|73
|41
|32
|92
|4
|Вашингтон
|71
|39
|32
|88
|5
|Айлендерс
|71
|33
|38
|75
|6
|Коламбус
|73
|34
|39
|74
|7
|Филадельфия
|72
|23
|49
|57
|8
|Нью-Джерси
|72
|25
|47
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|72
|51
|21
|108
|2
|Торонто
|72
|47
|25
|100
|3
|Бостон
|71
|45
|26
|95
|4
|Тампа-Бэй
|71
|43
|28
|94
|5
|Детройт
|72
|28
|44
|66
|6
|Баффало
|73
|26
|47
|63
|7
|Оттава
|71
|26
|45
|58
|8
|Монреаль
|72
|20
|52
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|72
|52
|20
|110
|2
|Сент-Луис
|72
|42
|30
|94
|3
|Миннесота
|70
|43
|27
|92
|4
|Нэшвилл
|71
|41
|30
|86
|5
|Даллас
|71
|40
|31
|84
|6
|Виннипег
|72
|33
|39
|77
|7
|Чикаго
|71
|24
|47
|59
|8
|Аризона
|72
|22
|50
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|72
|44
|28
|97
|2
|Эдмонтон
|73
|42
|31
|90
|3
|Лос-Анджелес
|73
|38
|35
|86
|4
|Вегас
|73
|40
|33
|84
|5
|Ванкувер
|73
|35
|38
|80
|6
|Анахайм
|73
|29
|44
|70
|7
|Сан-Хосе
|71
|29
|42
|67
|8
|Сиэтл
|72
|23
|49
|52
|10.04
|01:00
|
Нэшвилл – Флорида
|1 : 4
|10.04
|02:00
|
Детройт – Коламбус
|4 : 5 ОТ
|10.04
|02:00
|
Рейнджерс – Оттава
|5 : 1
|10.04
|02:00
|
Сиэтл – Калгари
|1 : 4
|10.04
|02:00
|
Торонто – Монреаль
|3 : 2
|10.04
|02:00
|
Филадельфия – Анахайм
|3 : 5
|10.04
|03:00
|
Сент-Луис – Айлендерс
|6 : 1
|10.04
|05:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|4 : 2
|10.04
|05:00
|
Вегас – Аризона
|6 : 1
|10.04
|05:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|1 : 2 Б
|10.04
|20:30
|
Вашингтон – Бостон
|- : -
|10.04
|23:00
|
Питтсбург – Нэшвилл
|- : -
|10.04
|23:59
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|- : -
|10.04
|23:59
|
Тампа-Бэй – Баффало
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|72
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|72
|104
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|72
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|67
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|72
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|73
|49
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|48
|2.07
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|49
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|57
|2.14