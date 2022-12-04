НХЛ, 4 декабря: «Вашингтон» Овечкина сыграет с «Калгари», «Питтсбург» обыграл «Сент-Луис»

«Вашингтон» Овечкина сыграет с «Калгари», «Питтсбург» обыграл «Сент-Луис»

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В ночь с 3 на 4 декабря прошли очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Расписание и результаты матчей НХЛ 4 декабря, воскресенье:

«Миннесота» — «Анахайм» — 5:4 Б (2:1, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Эддисон — 2 (Фолиньо, Эрикссон Эк), 4:37 — 1:0. Строум — 6 (Ватрано), 8:13 — 1:1. Девар — 2 (Ривз, Шоу), 15:04 — 2:1. Фаулер — 3 (бол., Мактавиш, Зеграс), 30:43 — 2:2. Зеграс — 9 (Терри, Куликов), 39:00 — 2:3. Эрикссон Эк — 8 (бол., Эддисон, Болди), 45:26 — 3:3. Терри — 11 (бол., Хенрик, Мактавиш), 50:36 — 3:4. Капризов — 15 (Зуккарелло, Сперджен), 57:25 — 4:4.

Победный буллит: Болди.

Вратари: Густавссон — Гибсон (38:57 — 39:00).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 47 (11+16+18+2) — 33 (12+10+9+2).

Наши: Капризов (23.54/5/0) — Куликов (24.42/2/0).

Сент-Пол. Xcel Energy Center.

«Эдмонтон» — «Монреаль» — 5:3 (0:1, 4:2, 1:0)

Голы: Сузуки — 13 (бол., Мэтисон, Дак), 16:37 — 0:1. Нюджент-Хопкинс — 11 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 21:25 — 1:1. Драйзайтль — 17 (бол., Макдэвид, Бэрри), 26:27 — 2:1. Макдэвид — 20 (бол., Бэрри, Хаймэн), 29:36 — 3:1. Дадонов — 2 (Армиа, Ковачевич), 33:26 — 3:2. Джекай — 4 (бол., Слафковски), 36:38 — 3:3. Нерс — 4 (Драйзайтль, Хаймэн), 39:55 — 4:3. Макдэвид — 21 (Драйзайтль), 54:40 — 5:3.

Вратари: Скиннер — Аллен.

Штраф: 6 — 23.

Броски: 22 (4+12+6) — 33 (8+13+12).

Наши: Костин (11.35/0/0) — Дадонов (13.23/3/+1).

Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

«Питтсбург» — «Сент-Луис» — 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)

Голы: Капанен — 3 (Жозеф, Раст), 6:58 — 1:0. Раст — 6 (Зукер, Малкин), 11:59 — 2:0. Бучневич — 8 (Ледди, Парэйко), 12:47 — 2:1. Капанен — 4 (бол., Малкин, Картер), 16:55 — 3:1. Зукер — 6 (Малкин, Раст), 21:51 — 4:1. Тарасенко — 6 (Томас, Парэйко), 28:22 — 4:2. Капанен — 5 (бол., Раст, Зукер), 30:20 — 5:2. Кросби — 13 (п.в., Гюнцель), 55:12 — 6:2.

Вратари: Джерри — Биннингтон (Грайсс, 21:51, 54:39 — 55:12).

Штраф: 4 — 18.

Броски: 38 (15+13+10) — 28 (8+7+13).

Наши: Малкин (19.06/4/+1) — Барбашев (17.07/0/0), Бучневич (19.35/4/-1), Тарасенко (17.23/4/0).

Питтсбург. PPG Paints Arena. 17330 зрителей.

«Бостон» — «Колорадо» — 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Голы: Пастрняк — 15 (бол., Маршан, Макэвой), 13:49 — 1:0. Фредерик — 4 (Макэвой, Заха), 18:51 — 2:0. Пастрняк — 16 (Крейчи), 24:48 — 3:0. Кольяно — 3, 46:32 — 3:1. Фредерик — 5 (Холл, Койл), 55:32 — 4:1. Дебраск — 8 (Форборт, Бержерон), 55:42 — 5:1.

Нереализованный буллит: Носек (Б), 37:09.

Вратари: Ульмарк — Францоуз.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 40 (13+15+12) — 25 (14+5+6).

Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

«Детройт» — «Вегас» — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Айкел — 13 (Стивенсон, Макнэбб), 1:04 — 0:1. Маршессо — 9 (бол., Теодор, Стоун), 27:50 — 0:2. Сундквист — 4 (бол., Кубалик, Ларкин), 31:37 — 1:2. Кессел — 5 (Руа), 36:32 — 1:3. Смит — 12 (п.в., Кессел, Макнэбб), 57:00 — 1:4.

Вратари: Хуссо (56:35 — 57:00) — Хилл.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 25 (9+6+10) — 25 (6+9+10).

Наши: — - Мироманов (16.34/1/0).

Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.

«Оттава» — «Сан-Хосе» — 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Голы: Гертл — 8 (бол., Барабанов, Майер), 7:26 — 0:1. Ткачак — 12 (бол., Батерсон, Штюцле), 10:25 — 1:1. Гертл — 9 (Карлссон, Лабанк), 11:03 — 1:2. Жиру — 10, 25:22 — 2:2. Штюцле — 10 (бол., Батерсон, Дебринкэт), 36:40 — 3:2. Шабо — 4 (бол., Джозеф, Жиру), 45:18 — 4:2. Жиру — 11 (Мотт), 55:45 — 5:2.

Вратари: Форсберг — Кяхкенен.

Штраф: 15 — 17.

Броски: 39 (14+16+9) — 37 (10+12+15).

Наши: Зайцев (19.34/1/+1) — Барабанов (17.05/5/-1).

Оттава. Canadian Tire Centre. 17101 зритель.

«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Марнер — 9 (мен., Кампф), 25:18 — 0:1. Наместников — 1 (Чирелли, Чернак), 27:40 — 1:1. Нюландер — 14 (Мэттьюс, Бантинг), 36:50 — 1:2. Кучеров — 11 (бол., Стэмкос, Перри), 41:51 — 2:2. Колтон — 6 (бол., Сергачев, Перри), 44:34 — 3:2. Марнер — 10 (бол.), 51:55 — 3:3. Киллорн — 8, 60:33 — 4:3.

Вратари: Василевский — Мюррей.

Штраф: 14 — 16.

Броски: 33 (11+11+10+1) — 39 (12+19+8+0).

Наши: Кучеров (22.51/2/-2), Наместников (10.07/2/+1), Сергачев (24.50/0/-1) — -.

Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

«Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Голы: Зеттерлунд — 5 (Вуд, Маклеод), 26:01 — 0:1. Конекны — 9 (бол., Кэйтс, Хэйс), 27:41 — 1:1. Мерсер — 6 (Вуд), 41:49 — 1:2. Хьюз — 13 (Хаула), 46:56 — 1:3. Седлак — 3 (Санхейм, Деанджело), 55:12 — 2:3.

Вратари: Харт — Шмид.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (12+12+9) — 18 (4+8+6).

Наши: Проворов (23.40/1/-2) — -.

Филадельфия. Wells Fargo Center. 18427 зрителей.

«Рейнджерс» — «Чикаго» — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Голы: Р. Джонсон — 2 (Маккейб, Катчук), 2:38 — 0:1. Кейн — 4 (бол., Тэйвз, С. Джонс), 28:37 — 0:2. Доми — 8 (бол., С. Джонс, Кейн), 29:37 — 0:3. Зибанежад — 13 (бол., Фокс, Панарин), 37:51 — 1:3. Рэддиш — 7 (бол., Кейн, Доми), 44:46 — 1:4. Крайдер — 12 (Зибанежад, Панарин), 57:15 — 2:4. Доми — 9 (п.в., Дикинсон, Маккейб), 58:46 — 2:5.

Вратари: Галак (58:30 — 58:46) — Мразек (Содерблум, 40:00).

Штраф: 25 — 35.

Броски: 28 (10+12+6) — 21 (4+8+9).

Наши: Кравцов (11.51/0/0), Панарин (21.09/3/0) — -.

Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

«Ванкувер» — «Аризона» — 6.00

«Калгари» — «Вашингтон» — 6.00

«Сиэтл» — «Флорида» — 6.00

«Лос-Анджелес» — «Каролина» — 6.30

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