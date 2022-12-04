«Ванкувер» в овертайме обыграл «Аризону»

«Ванкувер» обыграл «Аризону» (3:2 ОТ) в овертайме в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей отличились Бо Хорват, оформивший дубль и Джейкоб Чикран. У гостей голы забили Майк Фишер и Брок Бесер.

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«Ванкувер» — «Аризона» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Фишер — 5 (О`Брайен, Вялимяки), 11:22 — 0:1. Хорват — 17 (бол., Петтерссон, Хьюз), 16:49 — 1:1. — 2 (бол., Гостисбеер, Маччелли), 21:52 — 1:2. Бесер — 4 (Петтерссон), 51:48 — 2:2. Хорват — 18 (бол., Хьюз, Миллер), 64:09 — 3:2.

Вратари: Мартин — Веймелка.

Штраф: 6 — 16.

Броски: 32 (12+7+8+5) — 23 (9+6+8+0).

Наши: Кузьменко (18.05/0/-1), Михеев (17.23/2/0) — -.

4 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 18516 зрителей.