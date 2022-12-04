Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Лос-Анджелес»
«Каролина» обыграла «Лос-Анджелес» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Российский форвард Андрей Свечников забил в третьем периоде. Также в составе победителей отметились Брэди Шей, Мартин Нечас и Себастиан Ахо, у «Лос-Анджелеса» отличились Артур Калиев и Самуэль Фагемо.
Российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков отразил 31 бросок.
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«Лос-Анджелес» — «Каролина» — 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
Голы: Шей — 3 (Мартинук, Фаст), 4:01 — 0:1. Нечас — 12 (бол., Бернс, Ноесен), 19:41 — 0:2. Ахо — 10 (Нечас, Джарвис), 34:11 — 0:3. Калиев — 9 (бол., Дано, Дурзи), 49:31 — 1:3. Свечников — 15 (Бернс, Пеши), 52:10 — 1:4. Фагемо — 1 (Лизотт, Рой), 57:25 — 2:4.
Вратари: Куик — Кочетков.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 33 (6+14+13) — 31 (10+15+6).
Наши: — - Свечников (15.59/2/0).
4 декабря. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 16067 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|25
|20
|5
|41
|2
|Каролина
|25
|14
|11
|33
|3
|Айлендерс
|25
|15
|10
|30
|4
|Питтсбург
|25
|13
|12
|30
|5
|Рейнджерс
|26
|11
|15
|27
|6
|Вашингтон
|26
|10
|16
|24
|7
|Филадельфия
|25
|8
|17
|21
|8
|Коламбус
|22
|8
|14
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|23
|20
|3
|40
|2
|Торонто
|26
|15
|11
|36
|3
|Тампа-Бэй
|24
|15
|9
|31
|4
|Флорида
|25
|12
|13
|28
|5
|Детройт
|23
|11
|12
|27
|6
|Монреаль
|24
|12
|12
|25
|7
|Оттава
|24
|10
|14
|21
|8
|Баффало
|24
|10
|14
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|24
|14
|10
|32
|2
|Виннипег
|22
|14
|8
|29
|3
|Колорадо
|22
|13
|9
|27
|4
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|26
|5
|Миннесота
|23
|12
|11
|26
|6
|Сент-Луис
|24
|11
|13
|22
|7
|Аризона
|22
|7
|15
|18
|8
|Чикаго
|23
|7
|16
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|26
|18
|8
|37
|2
|Сиэтл
|24
|15
|9
|33
|3
|Лос-Анджелес
|27
|13
|14
|30
|4
|Эдмонтон
|25
|14
|11
|28
|5
|Калгари
|24
|11
|13
|25
|6
|Ванкувер
|25
|10
|15
|23
|7
|Сан-Хосе
|27
|8
|19
|20
|8
|Анахайм
|25
|6
|19
|15
|4.12
|03:00
|
Бостон – Колорадо
|5 : 1
|4.12
|03:00
|
Детройт – Вегас
|1 : 4
|4.12
|03:00
|
Оттава – Сан-Хосе
|5 : 2
|4.12
|03:00
|
Питтсбург – Сент-Луис
|6 : 2
|4.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|4 : 3 ОТ
|4.12
|03:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|2 : 3
|4.12
|03:00
|
Эдмонтон – Монреаль
|5 : 3
|4.12
|03:30
|
Рейнджерс – Чикаго
|2 : 5
|4.12
|06:00
|
Ванкувер – Аризона
|3 : 2 ОТ
|4.12
|06:00
|
Калгари – Вашингтон
|5 : 2
|4.12
|06:00
|
Сиэтл – Флорида
|1 : 5
|4.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Каролина
|2 : 4
|4.12
|23:00
|
Виннипег – Анахайм
|- : -
|4.12
|23:00
|
Даллас – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|25
|47
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|25
|42
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|24
|39
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|24
|22
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|25
|21
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|25
|18
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|17
|1.93
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|7
|2.12