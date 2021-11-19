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НХЛ поздравила Брауэра с завершением карьеры

03:05
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Нападающий Трой Брауэр принял решение завершить игровую карьеру. 36-летний канадец за 14 сезонов в НХЛ сыграл 851 матч и набрал 363 (182+181) очка.

«Поздравляем Троя Брауэра с отличной карьерой!» — гласит текст сообщения, опубликованном в официальном Instagram лиги.

Публикация от NHL (@nhl)

Он выступал за такие клубы, как «Чикаго», «Вашингтон», «Калгари» и «Флорида». В 2010 году с «Блэкхокс» канадец выиграл Кубок Стэнли.

Последним клубом Брауэра были «Блюз», за которые он играл в сезоне-2019/2020.

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Евгений Козинов все материалы автора
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