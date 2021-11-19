НХЛ поздравила Брауэра с завершением карьеры

Нападающий Трой Брауэр принял решение завершить игровую карьеру. 36-летний канадец за 14 сезонов в НХЛ сыграл 851 матч и набрал 363 (182+181) очка.

«Поздравляем Троя Брауэра с отличной карьерой!» — гласит текст сообщения, опубликованном в официальном Instagram лиги.

Он выступал за такие клубы, как «Чикаго», «Вашингтон», «Калгари» и «Флорида». В 2010 году с «Блэкхокс» канадец выиграл Кубок Стэнли.

Последним клубом Брауэра были «Блюз», за которые он играл в сезоне-2019/2020.