«Вегас» перед игрой с «Детройтом» вызвал Мироманова из АХЛ
02:32
Российский защитник Даниил Мироманов вызван «Вегасом» из АХЛ, сообщает пресс-служба клуба. 24-летний игрок будет доступен для участия в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».
Также тренерский штаб сможет рассчитывать на нападающего Бена Джонса.
В этом сезоне в составе «Хендерсон Силвер Найтс» Мироманов сыграл в 10 матчах АХЛ и набрал 7 (2+5) очков.
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