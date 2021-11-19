«Вегас» перед игрой с «Детройтом» вызвал Мироманова из АХЛ

Российский защитник Даниил Мироманов вызван «Вегасом» из АХЛ, сообщает пресс-служба клуба. 24-летний игрок будет доступен для участия в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

Также тренерский штаб сможет рассчитывать на нападающего Бена Джонса.

В этом сезоне в составе «Хендерсон Силвер Найтс» Мироманов сыграл в 10 матчах АХЛ и набрал 7 (2+5) очков.