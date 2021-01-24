НХЛ перед драфтом может организовать турнир для молодых хоккеистов

НХЛ перед драфтом 2021 года может организовать турнир для молодых хоккеистов, сообщает Sportsnet.ca. По словам журналиста Криса Джонстона, клубы НХЛ не могли следить за потенциальными новичками из-за срыва ряда турниров в связи с коронавирусом.

Отмечается, что лига может провести этой весной серию матчей, которая и станет своеобразными смотринами игроков.

Драфт 2021 года должен пройти 23-24 июля.