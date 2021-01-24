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НХЛ перед драфтом может организовать турнир для молодых хоккеистов

20:55

НХЛ перед драфтом 2021 года может организовать турнир для молодых хоккеистов, сообщает Sportsnet.ca. По словам журналиста Криса Джонстона, клубы НХЛ не могли следить за потенциальными новичками из-за срыва ряда турниров в связи с коронавирусом.

Отмечается, что лига может провести этой весной серию матчей, которая и станет своеобразными смотринами игроков.

Драфт 2021 года должен пройти 23-24 июля.

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