НХЛ объявила даты матчей регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте опубликовала расписание регулярного чемпионата-2019/20.

В матче-открытия сезона встретятся два последних обладателя Кубка Стэнли – "Сент-Луис" и "Вашингтон". Игра пройдет 2 октября. Помимо этой встречи в первый игровой день "Оттава" на выезде сыграет с "Торонто", "Эдмонтон" примет "Ванкувер", "Вегас" – "Сан-Хосе".

Как сообщает пресс-служба НХЛ, рождественский перерыв намечен на 24-26 декабря. Звездный уик-энд состоится с 23 по 26 января.

Регулярный чемпионат, состоящий из 1271 игры, завершится 4 апреля.