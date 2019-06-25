НХЛ объявила даты матчей регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте опубликовала расписание регулярного чемпионата-2019/20.
В матче-открытия сезона встретятся два последних обладателя Кубка Стэнли – "Сент-Луис" и "Вашингтон". Игра пройдет 2 октября. Помимо этой встречи в первый игровой день "Оттава" на выезде сыграет с "Торонто", "Эдмонтон" примет "Ванкувер", "Вегас" – "Сан-Хосе".
Как сообщает пресс-служба НХЛ, рождественский перерыв намечен на 24-26 декабря. Звездный уик-энд состоится с 23 по 26 января.
Регулярный чемпионат, состоящий из 1271 игры, завершится 4 апреля.
OFFICIAL: The 2019-20 regular-season schedule is here! 🙌https://t.co/fW4L4dgb9V– NHL (@NHL) 25 июня 2019 г.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/news/nhl-releases-2019-20-regular-season-schedule/c-308043486?sf104593037=1
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