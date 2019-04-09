НХЛ дисквалифицировала Войнова на сезон-2019/20

НХЛ дисквалифицировала защитника Вячеслава Войнова на сезон-2019/20, информирует официальный сайт лиги. Причиной отстранения 29-летнего россиянина послужило его "недопустимое поведение вне льда". Право Войнова на игру в НХЛ будет восстановлено не позднее 1 июля 2020 года при условии хорошего поведения.

Slava Voynov has been suspended for the entire 2019-20 NHL season (including playoffs) for unacceptable off-ice conduct. Voynov’s eligibility to play in the NHL will be restored (assuming good behavior) no later than July 1, 2020. https://t.co/zd7jDQI4TU – NHL Public Relations (@PR_NHL) 9 апреля 2019 г.

Напомним, 20 октября 2014 года Войнов был арестован полицией Лос-Анджелеса по обвинению в домашнем насилии над женой. Россиянин был приговорен к 90 суткам заключения и трем годам испытательного срока. На время расследования НХЛ дисквалифицировала хоккеиста. Его последним клубом в США был "Лос-Анджелес Кингз".

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