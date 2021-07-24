«Нэшвилл» второй год подряд выбрал россиянина в первом раунде драфта НХЛ

«Нэшвилл» выбрал на драфте НХЛ 2021 года выбрал нападающего СКА Федора Свечкова. 18-летний россиянин был выбран под 19-м общим номером.

Таким образом, второй год подряд «Предаторз» выбирают россиянина в первом раунде драфта.

Напомним, в прошлом году «Нэшвилл» в первом раунде драфта НХЛ взял вратаря Ярослава Аскарова. Он был выбран под общим 11-м номером.

В прошлом сезоне Свечков провел 38 матчей в чемпионате ВХЛ, в которых записал на свой счет 15 (5+10) баллов, а также отметился 15 (4+11) очками в 15 играх МХЛ.