«Нэшвилл» второй год подряд выбрал россиянина в первом раунде драфта НХЛ
06:40
«Нэшвилл» выбрал на драфте НХЛ 2021 года выбрал нападающего СКА Федора Свечкова. 18-летний россиянин был выбран под 19-м общим номером.
Таким образом, второй год подряд «Предаторз» выбирают россиянина в первом раунде драфта.
Напомним, в прошлом году «Нэшвилл» в первом раунде драфта НХЛ взял вратаря Ярослава Аскарова. Он был выбран под общим 11-м номером.
В прошлом сезоне Свечков провел 38 матчей в чемпионате ВХЛ, в которых записал на свой счет 15 (5+10) баллов, а также отметился 15 (4+11) очками в 15 играх МХЛ.
With the 19th overall pick in the 2021 #NHLDraft, the Nashville Predators select Fedor Svechkov! pic.twitter.com/YlbPfX3bXe— Nashville Predators (@PredsNHL) July 24, 2021
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю