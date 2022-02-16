Очередной рекорд Овечкина: 16-й сезон забрасывает не менее 30 шайб

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

Таким образом, 36-летний россиянин достиг отметки в 31 гол в этом розыгрыше НХЛ. Он в 16 из 17 своих сезонов в НХЛ забрасывает не менее 30 шайб.

Alex Ovechkin extends the Capitals' lead to 3-1 with his 30th goal of the season. It marks Ovechkin's 16th 30-goal season, which is the second-most in NHL history. pic.twitter.com/l9TyyPR868 — CapitalsPR (@CapitalsPR) February 16, 2022

Только Майк Гартнер в истории лиги имел большее количество сезонов с не менее 30 шайбами. Он сделал это в 17 из 19 своих сезонов.

Напомним, Овечкин только в прошлом сезоне не смог достигнуть отметки в 30 голов, так как его сократили до 56 матчей из-за пандемии коронавируса. Тогда он забросил 24 шайбы в 45 играх.