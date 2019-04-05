"Нэшвилл" прервал победную серию "Ванкувера"

"Нэшвилл" выиграл у "Ванкувера" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). "Предаторз" одержал вторую победу кряду, прервав трехматчевую серию победу "Кэнакс".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Нэшвилл" - "Ванкувер" - 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)
Голы: Гранлунд - 12 (бол., Хьюз, Пирсон), 8:49 - 0:1. Пирсон - 17 (бол., Хьюз, Спунер), 19:48 - 0:2. Сиссонс - 14 (Бонино, Уотсон), 20:37 - 1:2. Бонино - 16 (Уотсон, Эллис), 55:40 - 2:2. Джохансен - 14 (Форсберг), 59:39 - 3:2.
Вратари: Ринне - Маркстрем (59:52).
Штраф: 4 - 4.
Броски: 33 (9+12+12) - 32 (16+8+8).
5 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
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