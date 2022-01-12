«Нэшвилл» в овертайме обыграл «Колорадо», забросив шайбу в меньшинстве

«Нэшвилл» выиграл у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. Победную шайбу забросил нападающий Мэтт Дюшен, когда «Предаторз» играли в меньшинстве.

В составе проигравшей команды голевой передачей отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.

«Предаторз» одержали пятую победу кряду и идут на первом месте в Западной конференции. «Эвеланш» располагаются на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Колорадо» — 5:4 ОТ (2:0, 1:2, 1:2, 1:0)

Голы: Жанно — 12 (Лафф, Сиссонс), 2:32 — 1:0. Канин — 6 (Йоси), 19:04 — 2:0. Обе-Кубель — 5 (Кадри, Макар), 28:15 — 2:1. Бураковски — 13 (Обе-Кубель, Жирар), 31:48 — 2:2. Канин — 7 (Казинс), 37:25 — 3:2. Маккиннон — 6 (бол., Макар, Кадри), 45:21 — 3:3. Дюшен — 15 (бол., Каррье, Йоси), 50:00 — 4:3. Макар — 16 (Ничушкин, Жирар), 53:19 — 4:4. Дюшен — 16 (бол., Йоси, Гранлунд), 63:01 — 5:4.

Вратари: Сарос — Кемпер.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 32 (12+9+9+2) — 44 (9+14+16+5).

Наши: — - Мальцев (6.08/1/-1), Ничушкин (22.26/1/+1).

12 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.