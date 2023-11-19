«Нэшвилл» обыграл «Чикаго», Тренин набрал два очка
«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 4:2.
В составе «Предаторз» 2 (1+1) очка набрал Яков Тренин, дубль у Коула Смита, еще один гол на счету Густава Нюквиста. У «Блэкхокс» отличились Филипп Курашев и Тайлер Джонсон.
После этого матча «Нэшвилл» с 12 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Чикаго» с 10 очками — на 15-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Чикаго» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Голы: Тренин — 1 (Сиссонс), 12:07 — 1:0. Нюквист — 2 (бол., О`Райлли, Форсберг), 18:32 — 2:0. Курашев — 3 (Бедард, Джонс), 33:05 — 2:1. Смит — 3 (Томасино, Маккэррон), 36:20 — 3:1. Т. Джонсон — 5 (Дикинсон), 52:15 — 3:2. Смит — 4 (п.в., Тренин), 59:48 — 4:2.
Вратари: Ланкинен — Содерблум (57:56 — 59:48).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 32 (13+11+8) — 31 (9+9+13).
Наши: Тренин (15.30/2/+2) — -.
18 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17397 зрителей.
|Столичный дивизион
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|Рейнджерс
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|3
|23
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|8
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|3
|Вашингтон
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|9
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|15
|8
|7
|17
|6
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|15
|8
|7
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|Айлендерс
|16
|5
|11
|15
|8
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|4
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|И
|В
|П
|О
|1
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|15
|12
|3
|26
|2
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|11
|6
|23
|3
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|9
|7
|20
|4
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|9
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|5
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|7
|10
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|15
|11
|4
|23
|2
|Колорадо
|15
|10
|5
|20
|3
|Виннипег
|16
|9
|7
|20
|4
|Аризона
|16
|8
|8
|18
|5
|Сент-Луис
|15
|8
|7
|17
|6
|Миннесота
|16
|5
|11
|13
|7
|Нэшвилл
|16
|6
|10
|12
|8
|Чикаго
|15
|5
|10
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|13
|5
|28
|2
|Ванкувер
|17
|12
|5
|25
|3
|Лос-Анджелес
|15
|9
|6
|21
|4
|Анахайм
|17
|9
|8
|18
|5
|Сиэтл
|18
|6
|12
|16
|6
|Калгари
|16
|6
|10
|14
|7
|Эдмонтон
|15
|5
|10
|11
|8
|Сан-Хосе
|17
|3
|14
|7
|19.11
|00:00
|
Тампа-Бэй – Эдмонтон
|- : -
|19.11
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|- : -
|19.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|- : -
|19.11
|03:00
|
Виннипег – Аризона
|- : -
|19.11
|03:00
|
Калгари – Айлендерс
|- : -
|19.11
|03:00
|
Бостон – Монреаль
|- : -
|19.11
|03:30
|
Вашингтон – Коламбус
|- : -
|19.11
|05:00
|
Даллас – Колорадо
|- : -
|19.11
|06:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|- : -
|19.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сент-Луис
|- : -
|19.11
|16:00
|
Миннесота – Торонто
|- : -
|И
|О
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|17
|27
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|17
|27
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|17
|27
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|17
|13
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|17
|13
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|16
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Чарли Линдгрен
Вашингтон
|4
|1.76