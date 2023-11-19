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«Нэшвилл» обыграл «Чикаго», Тренин набрал два очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 4:2.

В составе «Предаторз» 2 (1+1) очка набрал Яков Тренин, дубль у Коула Смита, еще один гол на счету Густава Нюквиста. У «Блэкхокс» отличились Филипп Курашев и Тайлер Джонсон.

После этого матча «Нэшвилл» с 12 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Чикаго» с 10 очками — на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Чикаго» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Тренин — 1 (Сиссонс), 12:07 — 1:0. Нюквист — 2 (бол., О`Райлли, Форсберг), 18:32 — 2:0. Курашев — 3 (Бедард, Джонс), 33:05 — 2:1. Смит — 3 (Томасино, Маккэррон), 36:20 — 3:1. Т. Джонсон — 5 (Дикинсон), 52:15 — 3:2. Смит — 4 (п.в., Тренин), 59:48 — 4:2.

Вратари: Ланкинен — Содерблум (57:56 — 59:48).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (13+11+8) — 31 (9+9+13).

Наши: Тренин (15.30/2/+2) — -.

18 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17397 зрителей.

НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Чикаго Блэкхокс
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5 Нью-Джерси 15 8 7 17
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2 Флорида 17 11 6 23
3 Торонто 16 9 7 20
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6 Оттава 15 8 7 16
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Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 15 11 4 23
2 Колорадо 15 10 5 20
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4 Аризона 16 8 8 18
5 Сент-Луис 15 8 7 17
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