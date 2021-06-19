Нелепая ошибка Флери позволила «Монреалю» сравнять счет в матче с «Вегасом». Видео

«Вегас» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли встречается с «Монреалем».

На 59-й минуте встречи произошел курьезный момент: голкипер «рыцарей» Марк-Андре Флери выкатился за ворота, чтобы остановить шайбу, однако запутался и пропустил шайбу между ног. Форвард «Канадиенс» Джош Андерсон воспользовался ошибкой вратаря и забил гол, сделав счет 2:2.