Нелепая ошибка Флери позволила «Монреалю» сравнять счет в матче с «Вегасом». Видео
06:15
«Вегас» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли встречается с «Монреалем».
На 59-й минуте встречи произошел курьезный момент: голкипер «рыцарей» Марк-Андре Флери выкатился за ворота, чтобы остановить шайбу, однако запутался и пропустил шайбу между ног. Форвард «Канадиенс» Джош Андерсон воспользовался ошибкой вратаря и забил гол, сделав счет 2:2.
TIE GAME! #StanleyCup pic.twitter.com/zRtUJs6swv— NHL GIFs (@NHLGIFs) June 19, 2021
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей
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