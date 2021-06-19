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Нелепая ошибка Флери позволила «Монреалю» сравнять счет в матче с «Вегасом». Видео

06:15
Марк-Андре Флери. Фото nhl.com
Марк-Андре Флери. Фото nhl.com
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«Вегас» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли встречается с «Монреалем».

На 59-й минуте встречи произошел курьезный момент: голкипер «рыцарей» Марк-Андре Флери выкатился за ворота, чтобы остановить шайбу, однако запутался и пропустил шайбу между ног. Форвард «Канадиенс» Джош Андерсон воспользовался ошибкой вратаря и забил гол, сделав счет 2:2.

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Сергей Разин все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей