Главный тренер «Монреаля» сдал положительный тест на коронавирус
01:00
Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм сдал положительный тест на коронавирус, информирует пресс-служба НХЛ в Twitter.
Сообщается, что Дюшарм находится дома на самоизоляции. Тесты игроков, тренеров и персонала клуба являются отрицательными. Таким образом, специалист не будет руководить командой в третьем матче серии плей-офф НХЛ против «Вегаса».
Матч «Монреаль» — «Вегас» состоится сегодня, 19 июня, в Монреале (Канада). Начало встречи — в 3.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей
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