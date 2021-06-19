Главный тренер «Монреаля» сдал положительный тест на коронавирус

Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм сдал положительный тест на коронавирус, информирует пресс-служба НХЛ в Twitter.

Сообщается, что Дюшарм находится дома на самоизоляции. Тесты игроков, тренеров и персонала клуба являются отрицательными. Таким образом, специалист не будет руководить командой в третьем матче серии плей-офф НХЛ против «Вегаса».

Матч «Монреаль» — «Вегас» состоится сегодня, 19 июня, в Монреале (Канада). Начало встречи — в 3.00 по московскому времени.