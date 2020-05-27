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«Нас — с годовщиной, вас — с плей-офф». У Малкина и Кастеровой льняная свадьба

23:06
Евгений Малкин и Анна Кастерова. Фото nhl.com
Евгений Малкин и Анна Кастерова. Фото nhl.com
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Анна Кастерова, супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, опубликовала пост в своем Instagram. Она рассказала, что у них Льняная свадьба — четыре года жизни в браке.

— Льняная, — написала Кастерова. — Нас с Женей — с годовщиной, вас — с продолжением сезона НХЛ. Ждем плей-офф.

На счету Малкина в 55 матчах досрочно завершенного регулярного чемпионата 74 (25+49) очка при показателе полезности «+7» и 58 минутах штрафа.

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