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Нападающий «Ванкувера» Ферланд планирует завершить карьеру

09:31
Майкл Ферланд. Фото Getty Images
Майкл Ферланд. Фото Getty Images
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Нападающий «Ванкувера» Майкл Ферланд намерен завершить карьеру, сообщает The Hockey Writers.

Он так и не смог оправиться от последствий сотрясений мозга. 29-летний Ферланд планирует завершить профессиональную карьеру, чтобы сосредоточиться на заботе о семье.

Канадец был выбран «Калгари» на драфте-2010 под общим 133-м номером. Всего он провел в НХЛ 335 матчей и набрал 134 (60+74) очка.

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Иван Шитик все материалы автора

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