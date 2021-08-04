Нападающий «Ванкувера» Ферланд планирует завершить карьеру

Нападающий «Ванкувера» Майкл Ферланд намерен завершить карьеру, сообщает The Hockey Writers.

Он так и не смог оправиться от последствий сотрясений мозга. 29-летний Ферланд планирует завершить профессиональную карьеру, чтобы сосредоточиться на заботе о семье.

Канадец был выбран «Калгари» на драфте-2010 под общим 133-м номером. Всего он провел в НХЛ 335 матчей и набрал 134 (60+74) очка.