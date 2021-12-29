Нападающий «Тампы» Пойнт признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Монреаля» (5:4 ОТ) хоккеист сделал дубль и отдал результативную передачу.

Вторая звезда дня — форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо, который забросил 2 шайбы и отдал голевой пас в игре против «Лос-Анджелеса» (6:3).

Третьей звездой признан нападающий «Аризоны» Фил Кессел, отличившийся 4 результативными передачами в игре с «Сан-Хосе» (7:8 Б).