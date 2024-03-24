Кучеров установил личный рекорд, набрав очки в 13-м матче НХЛ подряд
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал голевой пас в матче с «Лос-Анджелесом» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
Россиянин набрал 123-е (41+82) очко в 69 играх. Форвард продлил результативную серию до 13 встреч, установив личный рекорд.
Предыдущим лучшим результатом хоккеиста была серия из 12 матчей — в сезонах-2018/19 и 2019/20.
Рекорд «Тампы» по количеству игр с набранными очками подряд принадлежит Стивену Стэмкосу — 18 матчей в сезоне-2009/10.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|71
|47
|24
|98
|2
|Каролина
|71
|44
|27
|95
|3
|Филадельфия
|71
|36
|35
|81
|4
|Вашингтон
|69
|34
|35
|77
|5
|Айлендерс
|70
|30
|40
|75
|6
|Нью-Джерси
|71
|34
|37
|72
|7
|Питтсбург
|69
|30
|39
|69
|8
|Коламбус
|71
|23
|48
|58
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|72
|41
|31
|97
|2
|Флорида
|70
|45
|25
|95
|3
|Торонто
|69
|40
|29
|89
|4
|Тампа-Бэй
|70
|38
|32
|83
|5
|Детройт
|71
|36
|35
|78
|6
|Баффало
|71
|33
|38
|71
|7
|Оттава
|69
|29
|40
|62
|8
|Монреаль
|69
|25
|44
|62
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|70
|45
|25
|95
|2
|Даллас
|71
|43
|28
|95
|3
|Виннипег
|70
|44
|26
|93
|4
|Нэшвилл
|71
|42
|29
|88
|5
|Сент-Луис
|71
|38
|33
|79
|6
|Миннесота
|71
|34
|37
|77
|7
|Аризона
|70
|29
|41
|63
|8
|Чикаго
|71
|20
|51
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|71
|45
|26
|98
|2
|Эдмонтон
|68
|42
|26
|88
|3
|Лос-Анджелес
|70
|37
|33
|85
|4
|Вегас
|70
|38
|32
|83
|5
|Калгари
|69
|33
|36
|71
|6
|Сиэтл
|69
|28
|41
|69
|7
|Анахайм
|70
|24
|46
|51
|8
|Сан-Хосе
|70
|16
|54
|40
Результаты / календарь
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27.03
28.03
29.03
|24.03
|00:00
|
Нэшвилл – Детройт
|1 : 0
|24.03
|02:00
|
Торонто – Эдмонтон
|6 : 3
|24.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Оттава
|2 : 5
|24.03
|03:00
|
Рейнджерс – Флорида
|4 : 3 Б
|24.03
|05:00
|
Ванкувер – Калгари
|4 : 2
|24.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Чикаго
|4 : 5 ОТ
|24.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
|4 : 3 ОТ
|24.03
|05:30
|
Вегас – Коламбус
|4 : 2
|24.03
|19:30
|
Вашингтон – Виннипег
|- : -
|24.03
|21:00
|
Колорадо – Питтсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|69
|123
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|70
|119
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|115
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|68
|58
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|67
|51
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|70
|48
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97
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