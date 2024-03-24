Кучеров установил личный рекорд, набрав очки в 13-м матче НХЛ подряд

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал голевой пас в матче с «Лос-Анджелесом» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин набрал 123-е (41+82) очко в 69 играх. Форвард продлил результативную серию до 13 встреч, установив личный рекорд.

Предыдущим лучшим результатом хоккеиста была серия из 12 матчей — в сезонах-2018/19 и 2019/20.

Рекорд «Тампы» по количеству игр с набранными очками подряд принадлежит Стивену Стэмкосу — 18 матчей в сезоне-2009/10.