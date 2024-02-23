Белоусов: «Смеемся с Панариным, когда вспоминаем, как он «Волгу» у деда угонял»

Нападающий «Сибири» Георгий Белоусов рассказал о дружбе с форвардом «Рейнджерс» Артемием Панариным.

«Когда садимся за стол, начинаем вспоминать яркие истории. Например, до сих пор смеемся, когда вспоминаем, как он «Волгу» у деда угонял. Он к нему заходил: «Дед, привет, я возьму у тебя «Волгу», покатаюсь здесь по двору». Разрешил, а тот «Волгу» брал — и все. На полдня с «Волгой» пропадал», — приводит слова Белоусова Metaratings.ru.

Панарин выступает в НХЛ с сезона-2015/16. За это время 32-летний форвард сыграл 647 матчей, в которых он набрал 739 (248+491) очков. В своем дебютном сезоне хоккеист завоевал «Колдер Трофи», вручаемый лучшему игроку, который проводит свой первый сезон в лиге.

«Рейнджерс» занимают 2-е место в Восточной конференции, набрав 79 очков в 57 играх.

В нынешнем сезоне КХЛ 33-летний Белоусов принял участие 49 встречах, в которых набрал 20 (8+12) очков.