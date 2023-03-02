«Колорадо» проиграл «Нью-Джерси». Ничушкин набрал 2 очка
«Колорадо» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:7. «Дэвилз» одержали третью победу подряд и прервали шестиматчевую победную серию «Эвеланш».
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился голом и голевой передачей. Теперь на его счету 27 (11+16) очков в этом регулярном чемпионате.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Нью-Джерси» — 5:7 (1:3, 3:3, 1:1)
Голы: Палат — 7 (Братт), 1:07 — 0:1. Бастиан — 5 (Маклеод, Сиверсон), 7:52 — 0:2. Татар — 14 (Хишир, Мерсер), 11:27 — 0:3. Маккиннон — 23 (Ничушкин, Лехконен), 19:46 — 1:3. Хэмилтон — 18 (Маклеод, Вуд), 23:13 — 1:4. Вуд — 10 (бол., Хаула, Мерсер), 25:53 — 1:5. Рантанен — 41 (Мэнсон, Ньюхук), 27:32 — 2:5. Маккиннон — 24 (Байрам), 29:00 — 3:5. Комфер — 13, 29:36 — 4:5. Мерсер — 20 (Грэйвс, Татар), 36:59 — 4:6. Ничушкин — 11 (Лехконен, Жирар), 41:26 — 5:6. Хишир — 26 (п.в., Татар, Мерсер), 58:46 — 5:7.
Вратари: Аннунен (57:36 — 58:46) — Ванечек (Шмид, 41:26).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 31 (10+8+13) — 29 (12+10+7).
Наши: Ничушкин (18.48/5/0) — -.
2 марта. Денвер. Ball Arena. 18131 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|58
|39
|19
|86
|2
|Нью-Джерси
|60
|40
|20
|85
|3
|Рейнджерс
|61
|35
|26
|79
|4
|Айлендерс
|64
|31
|33
|70
|5
|Питтсбург
|60
|30
|30
|69
|6
|Вашингтон
|62
|29
|33
|64
|7
|Филадельфия
|62
|23
|39
|57
|8
|Коламбус
|61
|20
|41
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|60
|47
|13
|99
|2
|Торонто
|61
|37
|24
|82
|3
|Тампа-Бэй
|60
|37
|23
|78
|4
|Баффало
|59
|31
|28
|66
|5
|Флорида
|62
|30
|32
|66
|6
|Оттава
|60
|30
|30
|64
|7
|Детройт
|60
|28
|32
|64
|8
|Монреаль
|60
|26
|34
|56
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|61
|32
|29
|77
|2
|Миннесота
|61
|34
|27
|74
|3
|Колорадо
|59
|34
|25
|73
|4
|Виннипег
|61
|35
|26
|72
|5
|Нэшвилл
|58
|29
|29
|64
|6
|Сент-Луис
|60
|26
|34
|57
|7
|Аризона
|61
|21
|40
|51
|8
|Чикаго
|60
|21
|39
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|60
|35
|25
|76
|2
|Лос-Анджелес
|62
|34
|28
|76
|3
|Эдмонтон
|62
|33
|29
|74
|4
|Сиэтл
|60
|33
|27
|72
|5
|Калгари
|61
|27
|34
|67
|6
|Ванкувер
|60
|24
|36
|53
|7
|Сан-Хосе
|61
|18
|43
|48
|8
|Анахайм
|61
|20
|41
|47
|2.03
|03:30
|
Филадельфия – Рейнджерс
|2 : 3 ОТ
|2.03
|04:00
|
Эдмонтон – Торонто
|5 : 2
|2.03
|04:30
|
Даллас – Аризона
|4 : 2
|2.03
|05:00
|
Колорадо – Нью-Джерси
|5 : 7
|2.03
|06:00
|
Вегас – Каролина
|- : -
|2.03
|06:00
|
Анахайм – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|118
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|90
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|60
|86
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|52
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|60
|42
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|59
|41
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|38
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|46
|2.29