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Сегодня, 07:50

«Колорадо» проиграл «Нью-Джерси». Ничушкин набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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Игроки «Колорадо» празднуют гол.
Фото USA Today Sports

«Колорадо» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:7. «Дэвилз» одержали третью победу подряд и прервали шестиматчевую победную серию «Эвеланш».

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился голом и голевой передачей. Теперь на его счету 27 (11+16) очков в этом регулярном чемпионате.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Нью-Джерси» — 5:7 (1:3, 3:3, 1:1)

Голы: Палат — 7 (Братт), 1:07 — 0:1. Бастиан — 5 (Маклеод, Сиверсон), 7:52 — 0:2. Татар — 14 (Хишир, Мерсер), 11:27 — 0:3. Маккиннон — 23 (Ничушкин, Лехконен), 19:46 — 1:3. Хэмилтон — 18 (Маклеод, Вуд), 23:13 — 1:4. Вуд — 10 (бол., Хаула, Мерсер), 25:53 — 1:5. Рантанен — 41 (Мэнсон, Ньюхук), 27:32 — 2:5. Маккиннон — 24 (Байрам), 29:00 — 3:5. Комфер — 13, 29:36 — 4:5. Мерсер — 20 (Грэйвс, Татар), 36:59 — 4:6. Ничушкин — 11 (Лехконен, Жирар), 41:26 — 5:6. Хишир — 26 (п.в., Татар, Мерсер), 58:46 — 5:7.

Вратари: Аннунен (57:36 — 58:46) — Ванечек (Шмид, 41:26).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 31 (10+8+13) — 29 (12+10+7).

Наши: Ничушкин (18.48/5/0) — -.

2 марта. Денвер. Ball Arena. 18131 зритель.

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 58 39 19 86
2 Нью-Джерси 60 40 20 85
3 Рейнджерс 61 35 26 79
4 Айлендерс 64 31 33 70
5 Питтсбург 60 30 30 69
6 Вашингтон 62 29 33 64
7 Филадельфия 62 23 39 57
8 Коламбус 61 20 41 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 60 47 13 99
2 Торонто 61 37 24 82
3 Тампа-Бэй 60 37 23 78
4 Баффало 59 31 28 66
5 Флорида 62 30 32 66
6 Оттава 60 30 30 64
7 Детройт 60 28 32 64
8 Монреаль 60 26 34 56
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 61 32 29 77
2 Миннесота 61 34 27 74
3 Колорадо 59 34 25 73
4 Виннипег 61 35 26 72
5 Нэшвилл 58 29 29 64
6 Сент-Луис 60 26 34 57
7 Аризона 61 21 40 51
8 Чикаго 60 21 39 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 60 35 25 76
2 Лос-Анджелес 62 34 28 76
3 Эдмонтон 62 33 29 74
4 Сиэтл 60 33 27 72
5 Калгари 61 27 34 67
6 Ванкувер 60 24 36 53
7 Сан-Хосе 61 18 43 48
8 Анахайм 61 20 41 47
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2.03 03:30
Филадельфия – Рейнджерс
2 : 3 ОТ
2.03 04:00
Эдмонтон – Торонто
 5 : 2
2.03 04:30
Даллас – Аризона
 4 : 2
2.03 05:00
Колорадо – Нью-Джерси
 5 : 7
2.03 06:00
Вегас – Каролина
 - : -
2.03 06:00
Анахайм – Вашингтон
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И Г
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Бостон

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Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

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И КН
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Бостон

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Миннесота

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Джейк Эттингер

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Даллас

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