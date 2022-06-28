Панарин может покинуть «Рейнджерс» из-за разногласий с генеральным менеджером клуба

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин может покинуть клуб в текущее межсезонье, сообщает журналист The Hockey News Артур Стэпл.

По информации источника, между 30-летним россиянином и генеральным менеджером «Рейнджерс» Крисом Друри существуют разногласия.

Отмечается, что Друри недоволен игрой нападающего в прошедшем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

При этом в случае продолжения конфликта Панарин может попросить об обмене.

В плей-офф НХЛ сезона-2021/22 Панарин набрал 16 (6+10) очков в 20 матчах за «синерубашечников». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 2026 года.