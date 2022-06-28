Кучеров доигрывал плей-офф с травмой мениска

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров доигрывал плей-офф с травмой мениска, сообщает журналист Джо Смит в Twitter.

Однако россиянин был не единственным игроком «Молний», кто получил травму. Нападающий Брэйден Пойнт не мог выходить на лед из-за серьезной травмы мышц бедра. На восстановление ему потребуется еще несколько недель.

Форвард Энтони Сирелли получил травму связки колена, ему потребуется операция.

С повреждениями также играли нападающий Пьер-Эдуар Белльмар (мениск) и защитник Райан Макдона (рука).

В финале Кубка Стэнли «Тампа» в шести матчах уступила «Колорадо» (2-4). Напомним, что «Молнии» становились чемпионами два предыдущих года подряд.