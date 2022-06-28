Журналист The Score: «Могильный должен быть членом Зала славы, его игнорирование неприемлемо»

Журналист The Score Джон Голд-Смит отреагировал на невключение Александра Могильного в Зал хоккейной славы НХЛ в 2022 году.

«Неприемлемо, что ежегодное игнорирование такого игрока и человека не осталось в прошлом. У него, возможно, гораздо больше прав на членство в Зале, чем у некоторых игроков, выбранных туда как в понедельник, так и за много лет до этого. По числу голов в среднем за игру Могильный превосходит Теему Селянне, Стива Айзермана и Джо Сакика. Его общее количество голов больше, чем у бывшего партнера и члена Зала славы Пэта Лафонтена, Петера Штястны и Павла Буре. Он набрал больше очков, чем Лафонтен и Кария», — написал Голд-Смит в своей статье.

Также журналист отметил, что Могильный перебежал из СССР в НХЛ, рискуя своей жизнью, чтобы присоединиться к «Баффало».

«И даже если не обращать внимания на его звездную статистику, у Могильного есть веские основания считаться «основателем». Бывший суперзвездный вингер был первым игроком, перебежавшим из СССР в НХЛ, рискуя своей жизнью, чтобы присоединиться к «Баффало» в возрасте 20 лет в 1989 году. Все игроки, которые последовали его примеру, должны поблагодарить Могильного за то, что он проложил им тропу при столь опасных обстоятельствах», — отметил Голд-Смит.

Журналист The Score заявил, что отборочному комитету давно пора исправить эту ошибку и воздать Могильному почести.

«У Майка Харрингтона из Buffalo News есть ощущение, что это из-за его потенциального неучастия в церемонии. Он не приехал в Баффало в 2016 году, когда его ввели в местный Зал. Было бы немного неловко, если бы Могильный не присутствовал на церемонии? Конечно. Является ли это причиной не вводить человека, чье отсутствие делает историю спорта неполной? Точно нет.

Александр Могильный должен быть членом Зала славы. Отборочному комитету давно пора исправить эту ошибку и воздать ему почести, которых он так заслуживает", — написал Голд-Смит.

Могильный является обладателем Кубка Стэнли 2000 года. Он лучший снайпер НХЛ (1992/93). В 990 матчах в НХЛ хоккеист набрал 1032 (473+559) очка.

Могильный занимает третье место среди российских хоккеистов по числу голов и четвертое место по числу очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Он первый российский хоккеист, ставший капитаном команды НХЛ.

Также 53-летний спортсмен является членом тройного золотого клуба, в него входят хоккеисты, которые выиграли золото Олимпиады и чемпионата мира и завоевали Кубок Стэнли.

В 2022 году в список на попадание в Зал славы вошли братья Даниэль и Ханрик Седины, нападающие Даниэль Альфредссон и Херб Карнеги, голкипер Роберто Луонго, а также одна женщина — Рикка Саллинен.