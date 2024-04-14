«Сан-Хосе» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

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«Миннесота» на выезде переиграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Миннесота» занимает десятое место в Западной конференции, набрав 84 очка в 80 матчах. «Сан-Хосе» идет 16-м с 47 очками.

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