Нападающий «Нэшвилла» Тренин забросил восьмую шайбу в сезоне

Нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

27-летний россиянин отличился в конце первого периода встречи.

Этот гол стал для Тренина восьмым в сезоне-2023/24. Всего у него 11 (8+3) очков в 47 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.