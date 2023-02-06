Нападающий Мэттью Ткачак выбран первой звездой недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила лучших игроков прошедшей игровой недели.

Первой звездой стал нападающий «Калгари» Мэттью Ткачак. В 2 играх он набрал 7 (4+3) очков и был признан MVP Матча всех звезд НХЛ.

Второй звездой стал форвард «Детройта» Дилан Ларкин, который отметился 5 голами и 1 результативной передачей в 2 встречах.

Третьей звездой выбран форвард «Торонто» Митч Марнер, в активе которого 6 голевых передач.