Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 20:29

«Ванкувер» хочет обменять нападающего Бесера. «Вашингтон» входит в число претендентов

«Вашингтон» входит в число претендентов на нападающего «Ванкувера» Бесера
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Ванкувер» работает над вариантами обмена нападающего Брока Бесера, сообщает TFP.

Бесер, которому 25 февраля исполнится 26 лет, играет первый год по новому трехлетнему контракту на 19,95 миллиона долларов.

На игрока претендуют сразу несколько клубов, в том числе «Миннесота», «Нью-Джерси» и «Вашингтон».

В нынешнем сезоне Бесер набрал 30 (9+21) очков в 41 матче.

Напомним, «Кэнакс» ранее совершили крупный обмен, отпустив нападающего Бо Ховрата в «Айлендерс».

ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Джерси Дэвилз
0
Читайте также
Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за прощальный бой
«Не ожидал, что он вернет шайбу»: Овечкин и Кросби разделили шоу на Матче звезд
Умер заслуженный артист России Виктор Цымбал
Советник главы офиса Зеленского Подоляк выступил против временного перемирия с Москвой
Буданов возглавит министерство обороны Украины вместо Резникова
Новое землетрясение произошло в восточных регионах Турции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Тихонов: «Не стоит обращать внимания на высказывания Гашека. Кто он такой и кто такой Овечкин?»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 49 32 17 68
3 Рейнджерс 49 27 22 62
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 49 24 25 57
6 Айлендерс 52 25 27 55
7 Филадельфия 51 21 30 51
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 52 31 21 70
3 Тампа-Бэй 48 32 16 65
4 Баффало 50 26 24 56
5 Флорида 52 24 28 54
6 Оттава 50 24 26 51
7 Детройт 48 21 27 50
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 51 28 23 66
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Миннесота 48 27 21 58
4 Колорадо 48 27 21 57
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 50 16 34 38
8 Чикаго 48 15 33 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 49 29 20 63
2 Лос-Анджелес 53 28 25 63
3 Вегас 51 29 22 62
4 Эдмонтон 50 28 22 60
5 Калгари 50 24 26 57
6 Ванкувер 49 20 29 43
7 Сан-Хосе 51 15 36 41
8 Анахайм 50 16 34 37
Результаты / календарь
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
7.02 03:00
Филадельфия – Айлендерс
- : -
7.02 03:00
Флорида – Тампа-Бэй
 - : -
7.02 03:30
Нью-Джерси – Ванкувер
 - : -
7.02 03:30
Рейнджерс – Калгари
 - : -
7.02 04:30
Даллас – Анахайм
 - : -
7.02 05:00
Аризона – Миннесота
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 92
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 76
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 72
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 38
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

50 34
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 38 2.26
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 19 2.26
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости