«Ванкувер» хочет обменять нападающего Бесера. «Вашингтон» входит в число претендентов
«Вашингтон» входит в число претендентов на нападающего «Ванкувера» Бесера
«Ванкувер» работает над вариантами обмена нападающего Брока Бесера, сообщает TFP.
Бесер, которому 25 февраля исполнится 26 лет, играет первый год по новому трехлетнему контракту на 19,95 миллиона долларов.
На игрока претендуют сразу несколько клубов, в том числе «Миннесота», «Нью-Джерси» и «Вашингтон».
В нынешнем сезоне Бесер набрал 30 (9+21) очков в 41 матче.
Напомним, «Кэнакс» ранее совершили крупный обмен, отпустив нападающего Бо Ховрата в «Айлендерс».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|51
|34
|17
|76
|2
|Нью-Джерси
|49
|32
|17
|68
|3
|Рейнджерс
|49
|27
|22
|62
|4
|Вашингтон
|53
|27
|26
|60
|5
|Питтсбург
|49
|24
|25
|57
|6
|Айлендерс
|52
|25
|27
|55
|7
|Филадельфия
|51
|21
|30
|51
|8
|Коламбус
|51
|15
|36
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|51
|39
|12
|83
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|70
|3
|Тампа-Бэй
|48
|32
|16
|65
|4
|Баффало
|50
|26
|24
|56
|5
|Флорида
|52
|24
|28
|54
|6
|Оттава
|50
|24
|26
|51
|7
|Детройт
|48
|21
|27
|50
|8
|Монреаль
|51
|20
|31
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|51
|28
|23
|66
|2
|Виннипег
|52
|32
|20
|65
|3
|Миннесота
|48
|27
|21
|58
|4
|Колорадо
|48
|27
|21
|57
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|49
|7
|Аризона
|50
|16
|34
|38
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|49
|29
|20
|63
|2
|Лос-Анджелес
|53
|28
|25
|63
|3
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|4
|Эдмонтон
|50
|28
|22
|60
|5
|Калгари
|50
|24
|26
|57
|6
|Ванкувер
|49
|20
|29
|43
|7
|Сан-Хосе
|51
|15
|36
|41
|8
|Анахайм
|50
|16
|34
|37
Результаты / календарь
24.01
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26.01
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28.01
29.01
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31.01
1.02
2.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
|7.02
|03:00
|
Филадельфия – Айлендерс
|- : -
|7.02
|03:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|- : -
|7.02
|03:30
|
Нью-Джерси – Ванкувер
|- : -
|7.02
|03:30
|
Рейнджерс – Калгари
|- : -
|7.02
|04:30
|
Даллас – Анахайм
|- : -
|7.02
|05:00
|
Аризона – Миннесота
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|92
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|76
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|72
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|38
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|50
|34
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|38
|2.26
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|19
|2.26
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