«Ванкувер» хочет обменять нападающего Бесера. «Вашингтон» входит в число претендентов

«Вашингтон» входит в число претендентов на нападающего «Ванкувера» Бесера

«Ванкувер» работает над вариантами обмена нападающего Брока Бесера, сообщает TFP.

Бесер, которому 25 февраля исполнится 26 лет, играет первый год по новому трехлетнему контракту на 19,95 миллиона долларов.

На игрока претендуют сразу несколько клубов, в том числе «Миннесота», «Нью-Джерси» и «Вашингтон».

В нынешнем сезоне Бесер набрал 30 (9+21) очков в 41 матче.

Напомним, «Кэнакс» ранее совершили крупный обмен, отпустив нападающего Бо Ховрата в «Айлендерс».