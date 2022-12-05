Нападающий Марченко вызван в «Коламбус» и может дебютировать в НХЛ

Нападающий Кирилл Марченко получил вызов в основной состав «Коламбуса», сообщает The Athletic.

22-летний россиянин имеет шанс дебютировать в Национальной хоккейной лиге.

Летом он покинул КХЛ и уехал играть в Северную Америку.

Этот сезон он начал в АХЛ, где в 16 матчах за «Кливленд» набрал 19 (8+11) очков.