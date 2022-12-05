Нападающий «Коламбуса» Ворачек может завершить карьеру из-за очередного сотрясения

«Коламбус» поместил нападающего Якуба Ворачека в список травмированных, сообщает The Athletic.

Существует вероятность, что 33-летний чех завершит карьеру из-за очередного сотрясения.

Ранее врачи настоятельно советовали ему не форсировать восстановление и не торопиться возвращаться на лед.

Чешский форвард записал на свой счет 6 (1+5) баллов в 11 играх нынешнего сезона.

В НХЛ Ворачек также выступал за «Филадельфию». Всего в лиге на его счету 1058 матчей и 806 (223+583) очков.