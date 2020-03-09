Нападающий «Каролины» Гики признан первой звездой дня в НХЛ

Первой звездой прошедшего игрового дня регулярного чемпионата НХЛ был признан нападающий «Каролины» Морган Гики. 21-летний хоккеист дебютировал в лиге в матче против «Питтсбурга» (6:2) и сразу же отметился дублем и результативной передачей.

Вторая звезда дня — форвард «Детройта» Тайлер Бертуцци, набравший 4 (1+3) очка в матче против «Тампы» (5:4 Б).

Третьей звездой стал вратарь «Сент-Луиса» Джейк Аллен, сделавший шатаут в игре с «Чикаго» (2:0).