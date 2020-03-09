НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Нападающий «Каролины» Гики признан первой звездой дня в НХЛ

11:23

Первой звездой прошедшего игрового дня регулярного чемпионата НХЛ был признан нападающий «Каролины» Морган Гики. 21-летний хоккеист дебютировал в лиге в матче против «Питтсбурга» (6:2) и сразу же отметился дублем и результативной передачей.

Вторая звезда дня — форвард «Детройта» Тайлер Бертуцци, набравший 4 (1+3) очка в матче против «Тампы» (5:4 Б).

Третьей звездой стал вратарь «Сент-Луиса» Джейк Аллен, сделавший шатаут в игре с «Чикаго» (2:0).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир