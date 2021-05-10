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Айкел рассказал о конфликте с руководством «Баффало» из-за его травмы

20:47
Джек Айкел. Фото ХК «Баффало».
Джек Айкел. Фото ХК «Баффало».
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Нападающий «Баффало» Джек Айкел заявил, что остался недоволен тем, как в клубе отнеслись к его решению сделать операцию по ходу сезона, в результате которой он досрочно завершил регулярный чемпионат.

«Я был немного разочарован тем, как все сложилось. Не могу сказать, что все прошло гладко. Возникло некоторое недопонимание с клубом. Было непростое время. Сейчас я просто думаю о том, что мне нужно нормально восстановиться», — приводит слова Айкела Sportsnet.

Айкел пропустил остаток сезона из-за грыжи межпозвоночного диска на шее. В нынешнем регулярном чемпионате Айкел забросил две шайбы и отдал 16 голевых передач в 21 игре.

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