Айкел рассказал о конфликте с руководством «Баффало» из-за его травмы

Нападающий «Баффало» Джек Айкел заявил, что остался недоволен тем, как в клубе отнеслись к его решению сделать операцию по ходу сезона, в результате которой он досрочно завершил регулярный чемпионат.

«Я был немного разочарован тем, как все сложилось. Не могу сказать, что все прошло гладко. Возникло некоторое недопонимание с клубом. Было непростое время. Сейчас я просто думаю о том, что мне нужно нормально восстановиться», — приводит слова Айкела Sportsnet.

Айкел пропустил остаток сезона из-за грыжи межпозвоночного диска на шее. В нынешнем регулярном чемпионате Айкел забросил две шайбы и отдал 16 голевых передач в 21 игре.