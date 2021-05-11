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Главный тренер «Айлендерс» рассказал о травме Варламова

09:56
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Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц рассказал о состоянии голкипера Семена Варламова.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (2:3 ОТ) россиянин из-за повреждения был заменен в начале третьего периода на соотечественника Илью Сорокина.

«У Варламова небольшое растяжение. Он мог бы доиграть, но мы выбрали безопасный путь. Если бы это была игра в плей-офф, то он бы закончил игру», — цитирует Тротца сайт НХЛ.

В этом матче Варламов отразил 25 бросков из 27, Сорокин — 10 из 11.

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