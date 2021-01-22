Нападающий «Айлендерс» отметил игру Варламова

Нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:1) высказался об игре голкипера Семена Варламова.

«Последние два сезона Варли был очень стабильным. Не думаю, что он до этого играл плохо за другие команды. Очень приятно видеть, что Семен вернулся и доминирует в воротах. Это здорово для него и здорово для команды», — цитирует Барзала NY Post.

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов показал восьмую по продолжительности на старте сезона в истории НХЛ и самую длительную с сезона-2014/15 серию без пропущенных голов. В первых двух встречах он сохранил ворота в неприкосновенности, а в сегодняшней игре против «Нью-Джерси» пропустил. Таким образом, его «сухая» серия составила 142 минуты и 10 секунд.