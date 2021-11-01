Нападающий «Анахайма» Гецлаф признан первой звездой дня в НХЛ

НХЛ на официальном сайте назвала звезд прошедшего игрового дня.

Нападающий «Анахайма» Райан Гецлаф признан первой звездой дня, который отметился результативной передачей в игре с «Монреалем» (4:2).

Второй звездой дня стал форвард «Лос-Анджелеса» Анже Копитар, набравший два (1+1) очка во встрече с «Баффало» (3:2).

Третья звезда — нападающий «Коламбуса» Бун Дженнер, забросивший шайбу в матче против «Нью-Джерси» (4:3 Б).