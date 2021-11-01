Нападающий «Анахайма» Гецлаф признан первой звездой дня в НХЛ
10:12
НХЛ на официальном сайте назвала звезд прошедшего игрового дня.
Нападающий «Анахайма» Райан Гецлаф признан первой звездой дня, который отметился результативной передачей в игре с «Монреалем» (4:2).
Второй звездой дня стал форвард «Лос-Анджелеса» Анже Копитар, набравший два (1+1) очка во встрече с «Баффало» (3:2).
Третья звезда — нападающий «Коламбуса» Бун Дженнер, забросивший шайбу в матче против «Нью-Джерси» (4:3 Б).
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/video/three-stars-of-the-night/t-277350912/c-9367964
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