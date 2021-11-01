НХЛ, расписание и результаты матчей 2 ноября, «Тампа» против «Вашингтона» и другие игры
1 ноября, 23:00
В ночь на вторник, 2 ноября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Тампа-Бэй» Андрея Василевского сыграет против «Вашингтона» Александра Овечкина и другие встречи.
2 ноября, вторник
02.00 мск. «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика
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