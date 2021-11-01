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НХЛ, расписание и результаты матчей 2 ноября, «Тампа» против «Вашингтона» и другие игры

1 ноября, 23:00
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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В ночь на вторник, 2 ноября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Тампа-Бэй» Андрея Василевского сыграет против «Вашингтона» Александра Овечкина и другие встречи.

2 ноября, вторник

02.00 мск. «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»

03.00. «Чикаго» — «Оттава»

04.30. «Эдмонтон» — «Сиэтл»

Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»

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