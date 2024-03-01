Наместников забросил 7-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Виннипег» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа». На 14-й минуте второго периода «Джетс» реализовали большинство и сделали счет 1:3.

Отличился российский нападающий Владислав Наместников. Для него это 7-я заброшенная шайба в этом сезоне.