«Торонто» — «Аризона»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Для «Койотс» это 14-е поражение подряд.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

«Торонто» набрал 76 очков и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Аризона» идет на 13-й строчке в Западной конференции — 51 очко.