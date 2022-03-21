Наместников был обменян из «Детройта» в «Даллас»

Нападающий «Детройта» Владислав Наместников в дедлайн был обменян в «Даллас», сообщает журналист Крис Джонстон. Взамен «Звезды» отдали выбор в четвертом раунде драфта.

Контракт 29-летнего россиянина с «Красными крыльями», по которому он получает 2 миллиона долларов за сезон, истекает предстоящим летом.

В этом регулярном чемпионате Наместников провел 60 матчей и набрал 25 (13+12) очков.

Напомним, что в «Далласе» уже выступают российские форварды Денис Гурьянов и Александр Радулов. Также в команде есть российский вратарь Антон Худобин, который, правда, до конца сезона выбыл из-за травмы.