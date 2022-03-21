Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:26

34-летний Брассар в дедлайн оказался в «Эдмонтоне»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Эдмонтон» получил права на нападающего «Филадельфии» Дерика Брассара. «Ойлерз» отдали за 34-летнего форварда выбор в четвертом раунде драфта, сообщает журналист Райан Ришо.

В этом сезоне на счету Брассара 6 голов и 16 очков в 31 матча регулярного чемпионата.

Летом у него истекает контракт, по которому он получает 825 тысяч долларов. При этом половину зарплаты хоккеисту продолжит платить «Филадельфия».

Брассар за свою карьеру также выступал за «Коламбус», «Рейнджерс», «Оттаву», «Питтсбург», «Флориду», «Колорадо», «Айлендерс» и «Аризону». Он провел в лиге в общей сложности 936 матчей и набрал 519 (200+319) очков.

Дерик Брассар
ХК Филадельфия Флайерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
0
Читайте также
Что будет, если часто пить коньяк
«Деньги за это брать нельзя». Червиченко рассказал, зачем Карпину нужны предстоящие сборы и игра с молодежной командой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Каролина» выменяла у «Коламбуса» Макса Доми

Наместников был обменян из «Детройта» в «Даллас»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 62 41 21 88
2 Рейнджерс 63 40 23 85
3 Питтсбург 63 38 25 85
4 Вашингтон 64 35 29 80
5 Коламбус 63 32 31 67
6 Айлендерс 60 26 34 61
7 Филадельфия 62 20 42 51
8 Нью-Джерси 62 22 40 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 62 42 20 90
2 Тампа-Бэй 61 39 22 84
3 Торонто 62 39 23 83
4 Бостон 62 38 24 81
5 Детройт 62 25 37 57
6 Баффало 63 22 41 52
7 Оттава 62 22 40 49
8 Монреаль 62 17 45 43
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 62 44 18 93
2 Сент-Луис 61 34 27 77
3 Миннесота 60 36 24 76
4 Нэшвилл 62 36 26 76
5 Даллас 61 34 27 71
6 Виннипег 63 29 34 68
7 Чикаго 63 22 41 53
8 Аризона 62 20 42 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 62 38 24 84
2 Лос-Анджелес 64 34 30 76
3 Эдмонтон 62 35 27 74
4 Вегас 64 34 30 72
5 Ванкувер 64 30 34 68
6 Анахайм 64 27 37 65
7 Сан-Хосе 62 27 35 62
8 Сиэтл 63 19 44 44
Результаты / календарь
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
21.03 01:00
Каролина – Рейнджерс
0 : 2
21.03 02:00
Сан-Хосе – Аризона
 4 : 2
21.03 02:00
Чикаго – Виннипег
 4 : 6
21.03 05:00
Ванкувер – Баффало
 2 : 3 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 90
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 62 86
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 62 86
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 57 46
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 63 41
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 62 41
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 48 2.04
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 41 2.05
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 42 2.08
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости