34-летний Брассар в дедлайн оказался в «Эдмонтоне»

«Эдмонтон» получил права на нападающего «Филадельфии» Дерика Брассара. «Ойлерз» отдали за 34-летнего форварда выбор в четвертом раунде драфта, сообщает журналист Райан Ришо.

В этом сезоне на счету Брассара 6 голов и 16 очков в 31 матча регулярного чемпионата.

Летом у него истекает контракт, по которому он получает 825 тысяч долларов. При этом половину зарплаты хоккеисту продолжит платить «Филадельфия».

Брассар за свою карьеру также выступал за «Коламбус», «Рейнджерс», «Оттаву», «Питтсбург», «Флориду», «Колорадо», «Айлендерс» и «Аризону». Он провел в лиге в общей сложности 936 матчей и набрал 519 (200+319) очков.