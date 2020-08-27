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«Мы помогали Варламову недостаточно, это не его вина». Тротц — о поражении от «Филадельфии»

11:44
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Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал замену вратаря Семена Варламова в матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Филадельфии» (3:4ОТ).

Россиянин был заменен в первом периоде после трех пропущенных шайб.

— Я хотел встряхнуть команду, — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ. — Считаю, что мы ему помогали недостаточно. Это не его вина. Мы можем разделить вину на всех и настроиться на новый матч завтра.

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